10&Lotto: vincite da 100mila euro ciascuno per Milano, Palermo e provincia di Treviso

Nell’estrazione di martedì, 10 ottobre, il 10&Lotto distribuisce tre premi da 100mila euro ciascuno destinati a San Vendemiano, in provincia di Treviso, a Palermo e a Milano, vincite realizzate grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro.

Per la Lombardia si registrano altre vincite, ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, il premio da ritirare è di 10mila euro, mentre per Sesto San Giovanni, ancora nel milanese, sono 6.500 euro, in modalità Gong, a far sorridere un fortunato giocatore.

Da segralare anche i 50mila euro che premiano Alpago, in provincia di Belluno, con un ‘nove’ Oro e Paceco, in provincia di Trapani, premiato con 13mila euro con un ‘tre’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 27,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.948 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi