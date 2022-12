10&Lotto: vincita da 50mila euro premia Forlì

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 22 dicembre, è Forlì a vincere il premio piu’ alto di 50mila euro, grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

Tre vincite messe a segno per la Campania dove si festeggiano i 30mila euro andati a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, grazie ad un ‘otto’ Oro, mentre Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli e Telese Terme, provincia di Benevento, ricevono 6mila euro ciascuno, entrambi grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 26,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3,6 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi