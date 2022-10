10&Lotto: vincita da 100mila euro per Iglesias (SU)

E’ ad Iglesias (SU), che si registra la vincita piu’ alta del 10&Lotto di giovedì, 20 ottobre. Proprio qui sono stati vinti 100mila euro grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro a fronte di una giocata di soli 4 euro.

Da segnalare tre vincite per la Campania, la prima grazie ad un ‘nove’ Oro dal valore di ben 50mila euro, la seconda a Casagiove, in provincia di Caserta, premiata con 20mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro mentre a Ercolano, in provincia di Napoli, vanno 16mila euro.

Da segnalare anche le vincite di Vittorio Veneto (TV) e di Brugherio (MB) con 25mila euro ciascuno.

L’ultimo concorso il 10&Lotto ha distribuito 21,4 mln di euro, cifra che sale ad oltre 2,9 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi