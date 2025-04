10&Lotto: Viareggio (LU) festeggia una vincita da 100mila euro

Il 10&lotto del 22 aprile premia Viareggio, in provincia di Lucca, con 100mila euro relizzati grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro, a Numana, in provincia di Ancona, vinti 30mila euro

Il 10&lotto del 22 aprile premia Viareggio, in provincia di Lucca, con 100mila euro relizzati grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro, a Numana, in provincia di Ancona, vinti 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro. Spicca anche la vincita realizzata a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, 20mila euro con otto numeri Extra.

Doppia vincita per la Sicilia, 20mila euro vanno a Catania, grazie ad un ‘nove’, invece 5.200 euro sono destinati a Pietraperzia, in provincia di Enna, grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,28 miliardi da inizio anno.

PressGiochi