Nell’ ultimo concorso del 10&Lotto del 19 febbraio 2022, è Porto Sant’ Elpidio (FM), che si aggiudica la vincita piu’ alta del valore di 30mila euro, per effetto di un otto Oro, giocato in modalità “frequente”. Al secondo posto Sant’Ippolito (PU) con 20mila euro, seguono due vincite per il valore di 10mila euro ciascuno, che vanno a Roma e Andria (BT).

Nel concorso di sabato, il 10&Lotto ha regalato vincite per 23 mln di euro, cifra che sale a 522 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi