Sono tre vincite da 20mila euro ciascuna quelle totalizzate ieri, nel concorso di ieri 25 gennaio, con il gioco del 10&Lotto. Baciate dalla fortuna sono le città di Falconara Marittima (An), Anoia (RC) e Nesso (Co).

Vinti 15mila euro anche a Vibo Valentia grazie ad un 7 Doppio oro.

Nel concorso di martedì, il 10&Lotto ha regalato vincite per 25,6 mln di euro, cifra che sale a 255 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi