10&Lotto: super vincita da 2.500.000 euro in provincia di Catanzaro

L’estrazione di giovedì, 7 luglio 2022, del 10&Lotto vede protagonista Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro premiata con due vincite. In particolare la prima, altissima, del valore di 2.500.000 euro, qui il fortunato giocatore ha centrato dieci numeri su dieci ottenendo una vincita in modalità “frequente”.

La seconda vincita è del valore di 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro. Sul podio delle vincite piu’ alte premiata anche Gravina in Puglia (BA) con 100mila euro.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 23,6 mln di euro, cifra che sale a 1,9 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi