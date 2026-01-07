10&Lotto: Sicilia e Calabria protagoniste con maxi vincite da 100mila euro

07 Gennaio 2026 - 21:22
Il concorso del 10&Lotto del 5 gennaio fa esultare Sicilia e Calabria grazie a due maxi vincite: 100mila euro ciascuno sono stati centrati a Cefalù, in provincia di Palermo, e a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, entrambe realizzate con un 8 Doppio Oro.
Si registrano altri premi in Sicilia: a Canicattì, in provincia di Agrigento, vinti 20mila euro grazie a un 9, mentre a Valderice, in provincia di Trapani, la vincita ammonta a 15mila euro con un 7 Doppio Oro. Sempre nel Trapanese, 10mila euro sono stati centrati a Erice con un 8.
Da segnalare anche i 20mila euro andati a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a sei numeri Extra indovinati. Doppietta in Lombardia, con la provincia di Varese particolarmente fortunata: 50mila euro vinti a Gazzada Schianno con un 9 Oro, a cui si aggiungono i 15mila euro di Olgiate Olona, frutto di un 6 Doppio Oro.
Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,2 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a oltre 64,4 milioni di euro.
PressGiochi