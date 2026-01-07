Newsletter

07 Gennaio 2026 - 21:22

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: Sicilia e Calabria protagoniste con maxi vincite da 100mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 5 gennaio fa esultare Sicilia e Calabria grazie a due maxi vincite: 100mila euro ciascuno sono stati centrati a Cefalù, in provincia di Palermo, e

07 Gennaio 2026

Share the post "10&Lotto: Sicilia e Calabria protagoniste con maxi vincite da 100mila euro"

Stampa pagina

Il concorso del 10&Lotto del 5 gennaio fa esultare Sicilia e Calabria grazie a due maxi vincite: 100mila euro ciascuno sono stati centrati a Cefalù, in provincia di Palermo, e a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, entrambe realizzate con un 8 Doppio Oro.

Si registrano altri premi in Sicilia: a Canicattì, in provincia di Agrigento, vinti 20mila euro grazie a un 9, mentre a Valderice, in provincia di Trapani, la vincita ammonta a 15mila euro con un 7 Doppio Oro. Sempre nel Trapanese, 10mila euro sono stati centrati a Erice con un 8.

Da segnalare anche i 20mila euro andati a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, grazie a sei numeri Extra indovinati. Doppietta in Lombardia, con la provincia di Varese particolarmente fortunata: 50mila euro vinti a Gazzada Schianno con un 9 Oro, a cui si aggiungono i 15mila euro di Olgiate Olona, frutto di un 6 Doppio Oro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,2 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a oltre 64,4 milioni di euro.

 

PressGiochi

Leggi anche

Eurostat: gioco d’azzardo entra nel paniere per inflazione armonizzata

Flutter, Jackson (CEO): “Nel 2025 ottimi risultati per il gioco online in USA, UK e Italia”

Regno Unito, pressioni sul Primo Ministro Starmer per limitare sale scommesse e slot h24

Texas, USA. Maxi operazione contro il gioco illegale: raid in sale giochi e abitazioni, scattano arresti

Casinò, in Consiglio regionale Valle d’Aosta un’interpellanza sulla creazione di una task force

World Gaming Week: a Barcellona 1,5 mln di business meeting e la presentazione di 25.000 nuovi prodotti con ICE e iGB Affiliate

Sri Lanka, nuove imposte sul gioco in vigore dal 1° gennaio 2026

10&Lotto: Sicilia e Calabria protagoniste con maxi vincite da 100mila euro

Lotto: in Puglia vincite per quasi 158mila euro

Sapar, Legge di Bilancio 2026: arriva la rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento

Lotteria Italia 2025, primo premio da 5 milioni vinto a Roma

Alessandro Gherardi: “iGB Affiliate Barcelona sta trasformando l’affiliate marketing in un pilastro dell’economia globale del gaming”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy