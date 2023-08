10&Lotto: Sappada (UD) premiata con 100mila euro

Con il 10&Lotto del 29 agosto premiata Sappada, in provincia di Udine, con 100mila euro grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro. A Caltanissetta invece si festeggia un ‘nove’ Oro da

Con il 10&Lotto del 29 agosto premiata Sappada, in provincia di Udine, con 100mila euro grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro. A Caltanissetta invece si festeggia un ‘nove’ Oro da 50mila euro mentre a Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino, la vincita registrata è di 25mila euro con un ‘due’ Doppio Oro.

Registrate anche una serie di vincite da 20mila euro che premiano Reggio Emilia con un sette Extra, Sassuolo, in provincia di Modena, con un ‘nove’, Vallecrosia, in provincia di Imperia con un ‘sette’ Doppio Oro e Lamporecchio, in provincia di Pistoia, con un ‘nove’.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,4 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.515 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi