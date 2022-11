10&Lotto: San Donà di Piave (VE) premiata con un ‘nove’ da 500mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì, 3 novembre, è San Donà di Piave (VE) ad aggiudicarsi la vincita piu’ alta per il valore di ben 500mila euro a seguito di un ‘nove’ Oro.

Seguono altre vincite per il Veneto, a Giavera del Montello (TV) centrate ben due vincite, la piu’ alta da 250mila euro, l’altra da 100mila euro, a Camponogara, in provincia di Venezia, è stato centrato un ‘nove’ da100mila euro.

Da segnalare anche due premi per la Toscana, a Foiano della Chiana (AR) vinti 250mila euro, a San Giovanni Valdarno (AR) 100mila euro. Anche il Piemonte fortunato in questa estrazione, sia Torino che Mondovì (CN) vengono premiate con 250 mila euro ciascuno.

A San giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, un fortunato giocatore festeggia un ‘nove’ che vale 100mila euro, a Benevento invece arriva un ‘nove da 250mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 16,1 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi