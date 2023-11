10&Lotto: Roma protagonista con vincite complessive per 45mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 18 novembre, vede protagonista assoluta Roma dove sono stati vinti ben cinque premi da 9mila euro ciascuno realizzate con i numeri 17- 21- 23.

La vincita piu’ alta dell’estrazione è per Pozzoleone, in provincia di Vicenza, con un ‘nove’ da 20mila euro, mentre ad Acireale, in provincia di Catania, si festeggiano i 10mila euro con un’sei’.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 12,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.359 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi