10&Lotto: ricchi premi da 100mila euro ciascuno per la Sicilia e la Campania

Premi in Sicilia grazie all’estrazione del 10&Lotto del 17 febbraio. A Paceco, in provincia di Trapani, è stato centrato il premio più alto per la regione: 100mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. Festa anche a Modica, in provincia di Ragusa, dove un 8 ha regalato 25mila euro, mentre a Messina si celebrano 20mila euro vinti con un 9.

La fortuna sorride anche alla Campania: a Circello, in provincia di Benevento, sono stati vinti 100mila euro con un 8 Doppio Oro, a cui si aggiungono i 20mila euro conquistati a Napoli.

In evidenza anche la Toscana, con Firenze che mette a segno una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. Completano il quadro diversi premi da 20mila euro ciascuno, centrati a Monteiasi, in provincia di Taranto, Bastia Umbra, in provincia di Perugia, Cosenza e Roma.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente 30,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 562 milioni di euro.

PressGiochi