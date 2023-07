10&Lotto: premiato il Lazio con vincite per 120mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 18 luglio premia il Lazio, infatti a Roma sono stati vinti 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro, ancora per Roma si registra una seconda

Il concorso del 10&Lotto del 18 luglio premia il Lazio, infatti a Roma sono stati vinti 100mila euro con un ‘nove’ Doppio Oro, ancora per Roma si registra una seconda vincita, 10mila euro grazie ad un ‘otto’ in modalità “frequente”, stessa cifra vinta a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, grazie ad un ‘cinque’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 22,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.114 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi