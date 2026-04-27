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10&Lotto: premiata la Lombardia con 80mila euro

Lombardia in festa a seguito dei concorsi del 10&Lotto di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, con vincite complessive pari a 80mila euro. A Milano è stato messo a segno

27 Aprile 2026

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Lombardia in festa a seguito dei concorsi del 10&Lotto di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, con vincite complessive pari a 80mila euro. A Milano è stato messo a segno un colpo da 40mila euro con un 9 Extra, mentre a Grandate, in provincia di Como, si festeggiano 20mila euro. Nella giornata di venerdì, a Bollate, in provincia di Milano, vinti 10mila euro con un 8 Oro, stessa cifra centrata anche a Lurano, in provincia di Bergamo, grazie a un 8.

Festa anche in Puglia, con un totale di 55mila euro: 50mila euro vinti ad Altamura, in provincia di Bari, con un 9 Oro, e 5mila euro a Fragagnano, in provincia di Taranto.

Tripletta di vincite per la Sicilia, che raggiunge un totale di 45mila euro: a Pozzallo, in provincia di Ragusa, arrivano 20mila euro grazie a un 9 Oro; si aggiungono i 20mila euro di Avola, in provincia di Siracusa, con un 9, e i 5mila euro andati a Bagheria, in provincia di Palermo, con un 8 Oro.

Nel concorso di giovedì spiccano anche le vincite realizzate in Campania, per un totale di 40mila euro: 20mila euro ciascuno a Sassano, in provincia di Salerno, e a Telese Terme, in provincia di Benevento, entrambe grazie a un 9.

Premi in Piemonte, con vincite complessive pari a 30mila euro: Torino festeggia 20mila euro grazie a un 9, mentre a Montalenghe, sempre in provincia di Torino, sono stati vinti 10mila euro con un 8 Oro.

La vincita più alta del concorso di venerdì è andata in Veneto, in particolare a Verona, con un premio da 25mila euro grazie a un 8 Oro. Da segnalare anche una serie di vincite da 20mila euro ciascuna a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, Sedegliano, in provincia di Udine, Cave, in provincia di Roma, e Nova Siri, in provincia di Matera.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 12,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,29 miliardi di euro da inizio anno.

 

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