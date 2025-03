10&Lotto: premi in Lombardia per oltre 47mila euro

Il concorso del 10&Lotto premia la Lombardia con una doppia vincita registrata a Milano da 12.500 euro, rispettivamente con un ‘sette’ Oro ed un ‘otto’ Oro. Altra vincita da 12.500 euro è destinata a Cologno Monzese, in provincia di Milano, per effetto di un ‘sette’ Doppio Oro mentre un ‘cinque’ Oro frutta un premio da 10mila euro ad un giocatore di Corbetta, sempre nel milanese.

Premi anche in Sicilia con la vincita piu’ alta del concorso per Piraino, in provincia di Messina, 30mila euro grazie ad un ‘otto” Oro a cui si aggiungono i 10mila euro di Ragusa, grazie ad un ‘sette’ Oro.

Si segnalano alcune vincite per la Campania, due premi da 10mila euro per Napoli e per Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, 7mila euro invece per Napoli, grazie ad un ‘tre’ Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,6 milioni di euro, per un totale di 913,9 milioni di euro da inizio 2025.

PressGiochi