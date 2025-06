10&Lotto: premi in Lombardia per 53mila euro

Il 10&Lotto premia la Lombardia con una serie di vincite. Il piu’ alto di giornata è destinato a Lozza, in provincia di Varese, 25mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro, segue San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano, con i 10mila euro vinti con un ‘sei’ Oro. Seguono tre vincite da 6mila euro ciascuno per Milano, Seriate, in provincia di Bergamo, e per Ceto, in provincia di Brescia, tutti grazie ad un ‘sei’ Doppio Oro.

Da segnalare anche i 20mila euro vinti a Latiano, in provincia di Brindisi, grazie a nove numeri centrati.

Premi per il Veneto con i 13.500 euro destinati a Casalserugo, in provincia di Padova, con un ‘sei’ Oro e gli 8mila euro per Treviso, frutto di un ‘sette’ Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,7 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio 2025.

