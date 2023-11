10&Lotto: Pozzuoli (NA) e Narzole (CN) festeggiano 50mila euro ciascuno

Doppia vincita da 50mila euro ciascuno nell’ estrazione del 10&Lotto del 21 novembre. Si festeggia infatti a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e a Narzole, in provincia di Cuneo, grazie

Doppia vincita da 50mila euro ciascuno nell’ estrazione del 10&Lotto del 21 novembre. Si festeggia infatti a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e a Narzole, in provincia di Cuneo, grazie a due ‘nove’ Oro. Si registrano poi anche due vincite da 15mila euro ciascuno, una per Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, l’altra per Soliera, in provincia di Modena, realizzate rispettivamente con un ‘tre’ Doppio Oro e con un ‘sette’ Doppio Oro.

Un ‘otto’ da 10mila euro fa esultare Fasano, in provincia di Brindisi, mentre un ‘sei’ Oro dal valore di 7.500 euro è il premio da ritirare a Colfelice, in provincia di Frosinone.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 26,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.386 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi