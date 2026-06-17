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10&Lotto: Piemonte protagonista con vincite per 68mila euro

Il Piemonte festeggia tre vincite grazie all’estrazione del 10&Lotto del 16 giugno. Il premio più alto è stato centrato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove un fortunato giocatore

17 Giugno 2026

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Il Piemonte festeggia tre vincite grazie all’estrazione del 10&Lotto del 16 giugno. Il premio più alto è stato centrato a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, dove un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro grazie a un 7 Doppio Oro. A Torino, invece, un 4 Doppio Oro ha regalato 10mila euro, mentre a Vinovo, nel Torinese, un’altra giocata con il 4 Doppio Oro ha fruttato 8mila euro.

La fortuna fa tappa anche in Campania: a Calitri, in provincia di Avellino, è stata centrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.

Nel Lazio, invece, si registrano vincite complessive per 45mila euro. A Roma sono stati vinti 25mila euro grazie a un 5 Doppio Oro, mentre a Cervaro, in provincia di Frosinone, un 9 ha regalato altri 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 26,4 milioni di euro in tutta Italia. Da inizio anno, il totale delle vincite supera gli 1,86 miliardi di euro.

 

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