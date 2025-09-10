10&Lotto: Piemonte protagonista con vincite per 64mila euro

10 Settembre 2025 - 11:03
Il 10&Lotto fa esultare il Piemonte a seguito del concorso del 9 settembre. In particolare, un fortunato giocatore di Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, ha centrato un 6 Doppio Oro dal valore di 25mila euro. Stessa cifra vinta a Masserano, in provincia di Biella, con un 6 Oro, mentre a Leini, in provincia di Torino, sono stati assegnati 14mila euro grazie a un 5.
Festeggia anche la Sicilia con una vincita registrata a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove sono stati messi a segno 31mila euro con un 5 Doppio Oro. La fortuna bacia la Lombardia con 15mila euro vinti a Treviglio, in provincia di Bergamo, con un 7 Doppio Oro, 7mila euro a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza, con un 6 Oro e altri 7mila euro a Muggiò, sempre in provincia di Monza Brianza, grazie a un 2 Oro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
PressGiochi