10&Lotto: Piemonte protagonista con vincite per 112.500 euro

La fortuna sorride al Piemonte nel concorso del 10&Lotto di mercoledì 18 giugno, con vincite complessive pari a 112.500 euro. Il colpo più importante è stato centrato a Torino, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. A questa si aggiungono i 12.500 euro vinti a Verolengo, sempre in provincia di Torino, grazie a un 6 Oro.

Festeggia anche la Lombardia, protagonista di una serie di vincite significative. A Zogno, in provincia di Bergamo, sono stati vinti 20mila euro con un 8 Doppio Oro; identica somma è stata centrata a Veduggio con Colzano, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 9. A Paratico, nel Bresciano, un 7 Doppio Oro ha regalato 15mila euro, mentre a Milano sono stati portati a casa altri 9mila euro.

Da segnalare anche la Calabria, dove ad Aprigliano, in provincia di Cosenza, è stata realizzata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito complessivamente 21,3 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026 a 1,8 miliardi di euro.

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