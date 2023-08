10&Lotto: per Venezia vincita da 100mila euro

E’ Venezia a festeggiare la vincita piu’ alta dell’ ultima estrazione del 10&Lotto del 24 agosto, con un ‘nove’ Doppio Oro da 100mila euro, seguono due premi del valore di 20mila euro ciascuno, uno per Castelcovati, in provincia di Brescia, l’altro per Domodossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Registrate anche due vincite da 9mila euro ciascuno che premiano Acri, in provincia di Cosenza, e Catanzaro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 11,2 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.426 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi