10&Lotto: per Udine vincita da 60mila euro

A seguito dell’estrazione del 10&Lotto del 14 novembre, si festeggia in Friuli-Venezia Giulia, infatti ad Udine un ‘sei’ Doppio oro è valso ad un fortunato giocatore ben 60mila euro.

Fortunata anche la Puglia dove vengono registrate due vincite da 20mila euro ciascuna, per Fasano, in provincia di Brindisi, e per Lequile, in provincia di Lecce, entrambe grazie ad un ‘nove’.

Premiatissima la Lombardia, Milano viene premiata con un ‘sette’ Doppio Oro da 10mila euro, a Nuvoleto, in provincia di Brescia, sono stati vinti 9mila euro con un ‘sei’ Doppio Oro, per Casina Rizzardi, in provincia di Como, la vincita ammonta a 8mila euro con un ‘sette’ Oro, mentre per Corbetta, in provincia di Milano, si esulta per un ‘tre’ Doppio Oro da 6mila euro

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.312 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi