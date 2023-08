Lotto: ad Andria (BT) il premio piu’ alto dell’estrazione di ieri da oltre 64mila euro

Il concorso del Lotto del 1 agosto premia un giocatore di Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, con sei ambi, quattro terni e una quaterna da 64.750 euro, giocata su tutte le ruote.

A Milano invece la combinazione dei numeri 5- 17- 23- 26 sulla ruota lombarda, premia con 62.500, Arluno, in provincia di Milano, esulta per i 9.750 euro vinti grazie a tre ambi ed un terno sulla ruota di Firenze mentre per Magreglio, in provincia di Como, la vincita ammonta a 9.500 euro.

Da segnalare anche la vincita registrata a Roma per 22.625 euro, con tre ambi ed un terno sulla ruota di Milano.

Nell’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 669 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi