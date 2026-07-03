10&Lotto: nel Lazio vincite per oltre 162mila euro

Il Lazio sorride grazie al concorso del 10&Lotto del 2 luglio, che ha distribuito vincite complessive per 162.500 euro. A Formia, in provincia di Latina, è stata centrata la vincita

Il Lazio sorride grazie al concorso del 10&Lotto del 2 luglio, che ha distribuito vincite complessive per 162.500 euro. A Formia, in provincia di Latina, è stata centrata la vincita più alta della giornata: 150mila euro grazie a un “8 Oro”. Festa anche a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, con un “6 Oro” da 12.500 euro.

Esulta anche la Lombardia, che porta a casa vincite per un totale di 58mila euro. A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, sono stati vinti 30mila euro con un “8 Oro”, mentre a Bergamo un “9” ha regalato un premio da 20mila euro. Completa il bilancio Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove un “3 Doppio Oro” ha fruttato 8mila euro.

La fortuna fa tappa anche in Veneto: a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, un “9 Oro” ha regalato una vincita da 50mila euro.

In evidenza anche la Campania, con due premi nella provincia di Napoli: a Quarto sono stati vinti 20mila euro grazie a un “9”, mentre a Gragnano un “4 Oro” ha consentito di portare a casa 15mila euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

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