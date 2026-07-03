Newsletter

03 Luglio 2026 - 13:32

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: nel Lazio vincite per oltre 162mila euro

Il Lazio sorride grazie al concorso del 10&Lotto del 2 luglio, che ha distribuito vincite complessive per 162.500 euro. A Formia, in provincia di Latina, è stata centrata la vincita

03 Luglio 2026

Share the post "10&Lotto: nel Lazio vincite per oltre 162mila euro"

Stampa pagina

Il Lazio sorride grazie al concorso del 10&Lotto del 2 luglio, che ha distribuito vincite complessive per 162.500 euro. A Formia, in provincia di Latina, è stata centrata la vincita più alta della giornata: 150mila euro grazie a un “8 Oro”. Festa anche a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, con un “6 Oro” da 12.500 euro.
Esulta anche la Lombardia, che porta a casa vincite per un totale di 58mila euro. A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, sono stati vinti 30mila euro con un “8 Oro”, mentre a Bergamo un “9” ha regalato un premio da 20mila euro. Completa il bilancio Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove un “3 Doppio Oro” ha fruttato 8mila euro.

La fortuna fa tappa anche in Veneto: a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, un “9 Oro” ha regalato una vincita da 50mila euro.
In evidenza anche la Campania, con due premi nella provincia di Napoli: a Quarto sono stati vinti 20mila euro grazie a un “9”, mentre a Gragnano un “4 Oro” ha consentito di portare a casa 15mila euro.

Nel complesso, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 24,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Tersigni (Cgil): “L’azzardo è una tassa sulla povertà, colpisce di più le famiglie fragili”

Bonafè (Pd): “Il gioco non può essere trattato come materia fiscale, serve una riforma organica”

Vaccari (Pd) a PressGiochi: “Sul riordino del gioco fisico rischio ennesima occasione mancata” – Video

Torrigiani: “Il gioco d’azzardo è sfuggito di mano ai governi, tra multinazionali e riciclaggio”

Non è un gioco, è azzardo, a Roma la presentazione del libro di Stefano Vaccari

DDL riforma del calcio assegnato alla Commissione Cultura del Senato: previsto prelievo del 2% dalle scommesse sportive per FIGC

UK, BGC respinge la proposta aumento della tassa sul gioco e avverte rischi per lavoro e città

Lotto: in Piemonte vincite per 65.700 euro

Australia, la riforma sulla pubblicità del gioco rallenta: il ddl rinviato ad una commissione d’inchiesta del Senato

Regno Unito, dal 1° ottobre aumentano del 25% le tariffe della Gambling Commission: congelate le fee per le lotterie sociali

Croazia, 214 milioni di euro dai proventi del gioco per finanziare programmi sociali

Contenuti violenti nei videogiochi, Renew Europe presenta interrogazione alla Commissione UE

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter