10&Lotto: nel Lazio vincite per 170mila euro

Le estrazioni del 10&Lotto del 24 e 26 aprile premiano il Lazio: a Viterbo è stata realizzata una vincita da 100mila euro grazie a un “otto” Doppio Oro, mentre a Frosinone si festeggiano 50mila euro vinti sempre con un “otto” Doppio Oro. A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, il premio da incassare è di 20mila euro grazie ad un “nove”.

Premi anche in Veneto: a Belluno sono stati vinti 50mila euro grazie a un “nove” Oro, mentre a Cartigliano, in provincia di Vicenza, arrivano 20mila euro. A Venezia si registrano due vincite, una da 7mila euro e una da 6mila euro; infine, a Caldogno, sempre in provincia di Vicenza, sono stati assegnati 6.250 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,3 miliardi da inizio anno.

PressGiochi