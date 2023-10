10&Lotto: nel Lazio vincite complessive per 21mila euro

Il 10&Lotto del 14 ottobre premia il Lazio con alcune vincite, la piu’ alta a Roma con un ‘sette’ Oro che vale ad un fortunato giocatore un premio da 10mila euro, a Ceccano, in provincia di Frosinone, sono stati vinti 6mila euro con un ‘otto’ mentre, ancora su Roma, si registrano 5mila euro vinti grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

Da segnalare anche un ‘quattro’ da 9mila euro per Novi Ligure, in provincia di Alessandria, per Barzano’, in provincia di Lecco, la vincita ammonta a 8mila euro grazie ad un ‘quattro’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 12,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.996 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi