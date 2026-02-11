Newsletter

10&Lotto: maxi vincita da 250mila euro realizzata a Bernalda (MT)

11 Febbraio 2026

Il concorso del 10&Lotto di martedì 10 febbraio, regala una maxi vincita da 250mila euro. A festeggiare è la Basilicata: a Bernalda, in provincia di Matera, è stato centrato un 9 Oro che, grazie a una giocata da 4 euro, ha permesso a un fortunato giocatore di portare a casa il ricco premio.
Esulta anche la Lombardia. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono state centrate diverse vincite: la più alta, da 45mila euro, grazie a un 4 Oro. A questa si aggiungono due premi da 7mila euro ciascuno, entrambi ottenuti con un 2 Oro.
A Crema, in provincia di Cremona, sono stati vinti 15mila euro con un 7 Doppio Oro, mentre a Parabiago, nel Milanese, un 6 Oro ha regalato a un altro fortunato giocatore 7.500 euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 29,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 480,3 milioni di euro.

 

PressGiochi

PressGiochi

