10&Lotto, Massafra (TA) festeggia una vincita da 50mila euro con un ‘nove Oro’

È Massafra, in provincia di Taranto, a festeggiare la vincita più alta dell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì 24 luglio: ben 50mila euro centrati grazie a un fortunato “nove Oro”.

È Massafra, in provincia di Taranto, a festeggiare la vincita più alta dell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì 24 luglio: ben 50mila euro centrati grazie a un fortunato “nove Oro”.

In festa anche il Lazio, dove a Roma è stato realizzato un altro “nove Oro” da 50mila euro.

Doppietta vincente per il Piemonte, in particolare per la provincia di Cuneo, con 13mila euro vinti ad Alba e 10mila euro a Fossano.

Due vincite da 20mila euro ciascuna fanno esultare Larino, in provincia di Campobasso, e Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 20,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 2,2 miliardi di euro.

PressGiochi