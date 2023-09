10&Lotto, l’ultima estrazione premia la provincia di Bari con 50mila euro

L’estrazione del 10&Lotto del 22 settembre, premia Ome, in provincia di Brescia, dove sono stati vinti 30mila euro con un ‘sei’ Doppio Oro, segue Salice Salentino, in provincia di Lecce,

L’estrazione del 10&Lotto del 22 settembre, premia Ome, in provincia di Brescia, dove sono stati vinti 30mila euro con un ‘sei’ Doppio Oro, segue Salice Salentino, in provincia di Lecce, qui la fortuna bacia un giocatore che con un ‘sei’ Oro viene premiato con 12.500 euro. A Gassino Torinese, in provincia di Torino, il premio da festeggiare è di 6mila euro, con un ‘cinque’ Oro.

Il 10&Lotto del 23 settembre premia invece Santeramo in Colle, in provincia di Bari, che esulta per 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro e con una giocata di soli 4 euro. A seguire si registrano due premi da 20mila euro ciscuno, destinati per Roma e per Latzorai, in provincia di Nuoro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 11,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.772 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi