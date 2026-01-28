10&Lotto: Lombardia protagonista con vincite per 132.500 euro

Lombardia protagonista grazie all’estrazione del 10&Lotto del 27 gennaio. La regione festeggia due vincite da 50mila euro ciascuna: la prima a Trezzano Rosa, in provincia di Milano, grazie a un 9 Oro, la seconda a Bergamo, centrata con un 5 Doppio Oro. Non si ferma qui la fortuna lombarda: 20mila euro ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, grazie a un 9, a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti a Milano con un 7 Doppio Oro.
Sorride anche l’Abruzzo, con 50mila euro a Penne, in provincia di Pescara, grazie a un 9 Oro.
Da segnalare inoltre 20mila euro in Veneto, a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, grazie a un 8 Doppio Oro, e altre vincite da 20mila euro a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, e a Napoli.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,7 milioni di euro da inizio anno.