10&Lotto: Lombardia premiata con vincite per 81mila euro

Con l’estrazione del 10&Lotto del 26 settembre, si distribuiscono tre ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno, che premiano rispettivamente Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, Grado, in Friuli-Venezia Giulia e

Con l’estrazione del 10&Lotto del 26 settembre, si distribuiscono tre ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno, che premiano rispettivamente Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, Grado, in Friuli-Venezia Giulia e Camponogara, in provincia di Venezia.

A compltare le vincite registrate nel Veneto anche Sarmede, in provincia di Treviso, dove un fortunato giocatore intasca 10mila euro grazie ad un ‘otto’.

Premiatissima la Lombardia con una serie di vincite, la piu’ importante si registra a Cinisello Balsamo (MI) con un ‘sei’ Doppio Oro da 30mila euro, segue Gerenzano (VA) con 20mila euro vinti grazie ad un ‘nove’, stessa cifra vinta a Brescia ma con un ‘sette’ Oro, a Seveso (MB) invece si festeggia uno ‘zero’ da oltre 11mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 25 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.797 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi