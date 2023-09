10&Lotto: Lombardia premiata con vincite per 100mila euro

Dopo l’estrazione del 10&Lotto di martedì, 12 settembre, premiatissima la Lombardia con vincite complessive per il valore di 100mila euro, la piu’ alta a Milano con 50mila euro grazie ad

Dopo l’estrazione del 10&Lotto di martedì, 12 settembre, premiatissima la Lombardia con vincite complessive per il valore di 100mila euro, la piu’ alta a Milano con 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro, seguono due premi da 20mila euro ancora per il capoluogo milanese, uno con un ‘otto’ Doppio Oro, l’altro grazie ad un ‘nove’, a chiudere il quadro delle vincite registrate in Lombardia c’è Inveruno, provincia di Milano, premiata con 10mila euro.

Il primo posto sul podio delle vincite piu’ importanti è per Rivoli, in provincia di Torino, qui si festeggia un ‘otto’ Doppio Oro da ben 100mila euro, con una vincita in modalità “frequente”.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.657 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi