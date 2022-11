10&Lotto: Lombardia premiata con 110mila euro

Fortunata la Lombardia nell’estrazione del 10&Lotto di giovedì, 24 novembre, che vede premiata Monticello Brianza, in provincia di Lecco con un ‘nove’ Oro da 50mila euro. Tre vincite per Milano

Fortunata la Lombardia nell’estrazione del 10&Lotto di giovedì, 24 novembre, che vede premiata Monticello Brianza, in provincia di Lecco con un ‘nove’ Oro da 50mila euro. Tre vincite per Milano con due ‘nove’ da 20mila euro ciascuno ed un ‘quattro’ Doppio Oro da 8mila euro, mentre Mariano Comense (CO) festeggia un ‘sei’ da 12mila euro.

Premiata anche Carpi (MO) con un ‘nove’ Oro dal valore di 50mila euro, invece a Fiumicini (RM) centrato un ‘otto’ da 20mila euro

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3,3 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi