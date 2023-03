10&Lotto: Lazio, Napoli e Toscana premiate con 50mila euro ciascuno

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di sabato, 18 marzo, tre ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno hanno premiato tre fortunati giocatori rispettivamente di Napoli, Roma e Pescia, in provincia di Pistoia. Fortunato anche il Piemonte in cu si registrano tre vincite, Novara premiata con un ‘nove’ da 20mila, Cortemilia, in provincia di Cuneo, si aggiudica 15mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro mentre per Torino arriva un ‘sei’ da 6mila euro.

Doppia vincita in Lombardia con Sant’Angelo Lodigiano (LO) che festeggia un premio da 30mila euro grazie ad un ‘cinque’ Doppio Oro, mentre a Sondrio arrivano 20mila euro con un ‘otto’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 24,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 864 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi