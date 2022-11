10&Lotto: la Toscana premiata con vincite per un totale di 95mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di sabato, 12 novembre, protagonista fortunata la Toscana premiata con una seria di vincite, la piu’ alta a Carrara, in provincia di Massa Carrara, con un

Nel concorso del 10&Lotto di sabato, 12 novembre, protagonista fortunata la Toscana premiata con una seria di vincite, la piu’ alta a Carrara, in provincia di Massa Carrara, con un ‘nove’ Oro da 50mila euro, seguono cinque vincite realizzate a Lucca per il valore di 9mila euro ciascuna. A seguire i 50mila euro che premiano Misilmeri, in provincia di Palermo, grazie ad un ‘nove’ Oro, mentre Messina festeggia i 10mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 23,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a oltre 3 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi