10&Lotto: la Toscana premiata con 150mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 8 giugno, premia la Toscana con due vincite, infatti a Massarossa, in provincia di Lucca, sono stati vinti 100mila eiro grazie ad un ‘nove’, mentre a Livorno il premio ammonta a 50mila euro, grazie ad un ‘nove’ Oro in modalità “frequente”.

Un ‘nove’ Oro da 50mila euro aggiudicati anche a Gemonio, in provincia di Varese, questa volta la vincita è abbinata alla modalità Lotto, per Vigonza, in provincia di Padova invece è da segnalare un ‘otto’ Oro da 30mila euro. Seguono due premi da 20mila euro ciascuno per Massafra (TA) e per Guagnano (LE), in Puglia.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,5 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.720 mld dall’inizio dell’anno.

