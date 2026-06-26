10&Lotto: la Sicilia festeggia i 58mila euro vinti

26 Giugno 2026 - 10:29
Il concorso del 10&Lotto di mercoledì 25 giugno premia la Sicilia, dove sono stati vinti complessivamente 58mila euro. Il premio più alto arriva a Catania, con un 9 Oro da
Il concorso del 10&Lotto di mercoledì 25 giugno premia la Sicilia, dove sono stati vinti complessivamente 58mila euro. Il premio più alto arriva a Catania, con un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiungono gli 8mila euro centrati a Barcellona Pozzo di Gotto grazie a un 6.
Da segnalare anche la vincita da 50mila euro realizzata a Marostica, in Provincia di Vicenza, grazie a un 9 Oro.
Festeggia la Lombardia, che totalizza 39.500 euro: a Milano un 4 Oro regala 32mila euro, mentre a Mantova un 6 Oro vale 7.500 euro.
In evidenza anche i 30mila euro vinti a Santa Marinella con un 8 Oro.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 20,2 milioni di euro in tutta Italia, portando a 1,9 miliardi di euro il totale delle vincite assegnate dall’inizio dell’anno.
PressGiochi