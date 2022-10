10&Lotto: la provincia di Taranto premiata con 50mila euro

E’ a Palagiano, in provincia di Taranto, che si è registrata la vincita piu’ alta del 10&Lotto di sabato 15 ottobre. Proprio qui sono stati vinti 50mila euro grazie alla combinazione di nove numeri su dieci giocati, in modalita’ Lotto e a fronte di una giocata di soli 2 euro.

Da segnalare tre vincite importani per Roma, la prima grazie ad un ‘otto’ Oro in modalità “frequente” dal valore di ben 30mila euro, la seconda a Palestrina premiata con 20mila euro, grazie ad un ‘nove’ mentre la terza , da 10mila euro, per effetto di un ‘otto’ con un solo euro giocato.

Sul podio delle vincite anche Arienzo (CE) e Como con due vincite da 20mila euro ciascuno, Castiglione di Sicilia (CT) premiata con un ‘sette’ Oro da 16mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 22,3 mln di euro, cifra che sale ad oltre 2,9 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi