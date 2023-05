10&Lotto: la provincia di Sassari premiata con 50mila euro

L’ultima estrazione del 10&Lotto del 4 maggio, premia Ittiri, in provincia di Sassari, qui infatti sono stati vinti 50mila euro con un ‘nove’ Oro, grazie ad una giocata di 3 euro. Seguono i 30mila euro vinti a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, grazie ad un ‘otto’ Oro mentre si registra una doppia vincita per la Puglia, a Mesagne, in provincia di Brindisi, si festeggiano i 20mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro, a questi si aggiungono i 10mila euro vinti a Nardò, in provincia di Lecce.

Doppia vincita anche per la Lombardia, a Milano arriva un ‘sette’ Oro da 15mila euro, mentre Rezzato (BS) viene premiato con un ‘sei’ da 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 25,6 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.360 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi