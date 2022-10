10&Lotto: la provincia di Napoli festeggia vincite per un totale di 72mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì, 13 ottobre, la vincita piu’ alta premia Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, con 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, segue Silius (SU)

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì, 13 ottobre, la vincita piu’ alta premia Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, con 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, segue Silius (SU) con 10mila euro grazie ad un ‘otto’ realizzato con una giocata di soli 4 euro.

Sono invece ben otto le vincite per Caivano, comune in provincia di Napoli, che grazie alla combinazione dei numeri 6- 26- 90 riceve premi da 9mila euro ciascuno, per un totale di 72mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 21,3 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale ad oltre 2,8 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi