10&Lotto: la provincia di Lecce premiata con 100mila euro

L’estrazione del 10&Lotto del 19 luglio 2022, premia Galatone, in provincia di Lecce, con un ‘nove’ Doppio Oro che vale 100mila euro. Un ‘otto’ Oro in modalità “frequente” invece consente

L’estrazione del 10&Lotto del 19 luglio 2022, premia Galatone, in provincia di Lecce, con un ‘nove’ Doppio Oro che vale 100mila euro. Un ‘otto’ Oro in modalità “frequente” invece consente la vincita di 30mila euro ad un fortunato giocatore di Termini Imerese (PA), segue Pinerolo (TO) che centa otto numeri su nove giocati, incassando un premio da 25mila euro.

Nel concorso di ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 24,2 mln di euro, cifra che sale ad oltre 2 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi