10&Lotto: la provincia di Alessandria festeggia una vincita da 100mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 31 agosto, premia Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove si festeggia la vincita di ben 100mila euro, grazie ad un ‘nove’ Oro. Premiata

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 31 agosto, premia Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove si festeggia la vincita di ben 100mila euro, grazie ad un ‘nove’ Oro. Premiata anche la Lombardia con Dalmine, in provincia di Bergamo, che vince 30mila euro con un ‘otto’ Oro, mentre per Milano arriva un ‘nove’ che vale 20mila euro.

Da segnalare tra le vincite piu’ importanti anche quella registrata a Vico Equense, in provincia di Napoli, qui un ‘sei’ Oro ha fruttato ad un fortunato giocatore un premio da 25mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 19,6 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.535 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi