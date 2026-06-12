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10&Lotto: la Lombardia totalizza vincite per oltre 84mila euro

La Lombardia si conferma protagonista nell’estrazione del 10&Lotto di giovedì 11 giugno, con quattro vincite complessive per 84.175 euro. Il premio più alto è stato centrato a Milano, dove un

12 Giugno 2026

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La Lombardia si conferma protagonista nell’estrazione del 10&Lotto di giovedì 11 giugno, con quattro vincite complessive per 84.175 euro. Il premio più alto è stato centrato a Milano, dove un fortunato giocatore ha vinto 50mila euro grazie a un 7 Extra. Festa anche a Como, dove sono state registrate due vincite: una da 18.775 euro con un 6 Extra e un’altra da 10mila euro con un 6. A Vercana, in provincia di Como, un 6 Oro ha invece regalato un premio di 5.400 euro.

In evidenza anche la Puglia, che mette a segno due vincite significative. A Carovigno, in provincia di Brindisi, un 7 Oro ha fruttato 8mila euro, mentre ad Adelfia, in provincia di Bari, un 8 Doppio Oro ha permesso di vincere 5mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite assegnate da inizio anno a oltre 1,8 miliardi di euro.

 

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