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10&Lotto, Lombardia protagonista: 95mila euro vinti nell’ultima estrazione

La fortuna premia la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 7 luglio. Nella regione sono stati vinti complessivamente 95mila euro. A Capriolo, in provincia di Brescia, è stata centrata la

08 Luglio 2026

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La fortuna premia la Lombardia nell’ultima estrazione del 10&Lotto di lunedì 7 luglio. Nella regione sono stati vinti complessivamente 95mila euro. A Capriolo, in provincia di Brescia, è stata centrata la vincita più alta di giornata: 50mila euro grazie a un 9 Oro. Segue Ispra, in provincia di Varese, con 25mila euro grazie a un 6 Oro. Festa anche a Cremona con un 4 Doppio Oro, mentre a Barzio, in provincia di Lecco, sono stati vinti 10mila euro con un 8 Oro.

Doppietta anche in Puglia, dove sono stati distribuiti complessivamente 22.500 euro: a Bari sono stati vinti 12.500 euro grazie a un 6 Oro, mentre a Casamassima, in provincia di Bari, centrati 10mila euro con un 6 Extra.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a oltre 2 miliardi di euro.

 

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