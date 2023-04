10&Lotto: la Lombardia premiata con oltre 90mila euro

Un ‘nove’ Oro da 50mila euro ciascuno è il premio per Gressan, in provincia di Aosta, Milano e Sestu, in provincia di Cagliari. Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 6

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 6 aprile, si registrano una serie di vincite per la Lombardia. Premiata Seregno, in provincia di Monza e Brianza con 20mila euro per effetto di un ‘otto’ Doppio Oro, segue Morbegno, im provincia di Sondrio, che con un ‘sei’ Oro festeggia i 12.500 euro mentre un ‘sei’ Doppio Oro da 10mila euro premia a Milano.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 25 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.070 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi