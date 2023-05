10&Lotto: la Campania premiata con vincite per un totale di 124mila euro

L’estrazione del 10&Lotto del 6 maggio, premia Lissone (MB) con una vincita altissima da 250mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro. Premiata anche la Campania con due vincite da 50mila euro ciascuno per Capua, in provincia di Caserta, entrambe grazie ad un ‘nove’ Oro, a cui si aggiungono i 24mila euro di Casavatore, in provincia di Napoli. Con un ‘quattro’ Doppio Oro.

Da segnalare anche la vincita registrata a Cerveteri, in provincia di Roma, con un ‘nove’ Oro da 50mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 24,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.385 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi