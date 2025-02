10&Lotto: la Campania esulta con vincite per 70mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 18 febbraio porta fortuna al Trentino Alto Adige, qui si festeggia una vincita messa a segno a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, per la

Il concorso del 10&Lotto del 18 febbraio porta fortuna al Trentino Alto Adige, qui si festeggia una vincita messa a segno a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, per la cifra di 50mila euro realizzati grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro.

Premiata la Campania, Ischia, in provincia di Napoli, esulta per i 50mila euro vinti con un ‘nove’ Oro, mentre un ‘nove’ da 20mila euro arriva a Battipaglia, in provincia di Salerno.

Vincite anche per la Lombardia. Casatenovo, in provincia di Lecco, festeggia un colpo da 20mila euro, stessa cifra vinta Bergamo, per Milano invece arrivano 15mila euro con un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 558,4 milioni da inizio anno.

PressGiochi