26 Settembre 2025 - 14:52

10&Lotto: in Veneto vincite per 140mila euro

È il Veneto a festeggiare nel concorso del 10&Lotto di giovedì 25 settembre, grazie a una serie di vincite importanti. A Portogruaro, in provincia di Venezia, è stato centrato un

26 Settembre 2025

È il Veneto a festeggiare nel concorso del 10&Lotto di giovedì 25 settembre, grazie a una serie di vincite importanti. A Portogruaro, in provincia di Venezia, è stato centrato un colpo da 100mila euro con un 9 Doppio Oro. A Venezia invece, sono stati assegnati altri due premi: il più alto da 26mila euro con un 3 Oro e un secondo da 14mila euro grazie a un 2 Doppio Oro.

Anche la Puglia è tra le regioni fortunate, con Bari che si aggiudica 50mila euro grazie a un 9 Oro.

In Piemonte, a Varzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, un altro colpo da 50mila euro è stato messo a segno con un 6.

A Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, sono stati vinti 50mila euro grazie a un 8, mentre in Sicilia, a Modica, in provincia di Ragusa, un giocatore ha conquistato un premio da 30mila euro con un 8 Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 2,89 miliardi di euro.

 

PressGiochi

PressGiochi

