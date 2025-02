10&Lotto: in Sicilia vinti quasi 80mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 14 febbraio sorride alla Sicilia, premiando Caronia, in provincia di Messina, con 50mila euro grazie a un ‘nove’ Oro, mentre Corleone, in provincia di Palermo,si

Il concorso del 10&Lotto del 14 febbraio sorride alla Sicilia, premiando Caronia, in provincia di Messina, con 50mila euro grazie a un ‘nove’ Oro, mentre Corleone, in provincia di Palermo,si festeggia una vincita da 20mila euro con un ‘nove’. Anche Palermo entra nella lista dei vincitori con un ‘tre’ da 9mila euro.

La Puglia celebra tre vincite da 20mila euro ciascuna, tutte realizzate a Fasano, in provincia di Brindisi. Nel concorso del 15 febbraio, un’altra vincita arriva a Zapponeta (FG), dove un ‘sette’ Doppio Oro regala 5mila euro.

In Veneto, spicca la vincita di Montagnana, in provincia di Padova, dove un “Nove Oro” vale ben 52mila euro, mentre Schio, in provincia di Vicenza, si aggiudica 10mila euro con un ‘cinque’ Oro.

Da segnalare anche due importanti vincite da 50mila euro ciascuna, entrambe con giocate Oro, a Maierato, in provincia di Vibo Valenzia e Scafati, in provincia di Salerno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 13,2 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio dell’anno a 528,4 milioni di euro.

PressGiochi