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10&Lotto: in Sicilia vincite per 37.500 euro

La Sicilia sorride grazie al 10&Lotto del 24 marzo. A Belpasso, in provincia di Catania, sono stati vinti 12.500 euro grazie a un “6 Oro”. A questa vincita si aggiunge

25 Marzo 2026

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La Sicilia sorride grazie al 10&Lotto del 24 marzo. A Belpasso, in provincia di Catania, sono stati vinti 12.500 euro grazie a un “6 Oro”. A questa vincita si aggiunge quella di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, dove un “8” ha regalato 10mila euro. Festa anche a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, con un premio da 8mila euro centrato grazie a un “7”. Chiude il bilancio regionale Taormina, in provincia di Messina, dove un “6 Doppio Oro” ha portato una vincita da 7mila euro.

Premiata anche la Lombardia: a Casorate Primo, in provincia di Pavia, sono stati vinti 12.500 euro, mentre ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il premio ammonta a 7.500 euro, in entrambi i casi grazie a un “6 Oro”.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 952 milioni da inizio anno.

 

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